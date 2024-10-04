Стакан витаминов: какие соки полезны для сосудов, мозга и нервов

В составе этих напитков нет консервантов и добавленных сахаров, поэтому их употребление не приведет к набору лишних килограммов.

Осенью важно поддерживать свой организм витаминами. Полезные вещества можно получить, выпив натуральный сок. Причем такой способ поддержания иммунитета не приведет к набору лишних килограммов. Главное — все делать в меру. Об этом сообщает издание aif.ru.

«Сок богат витаминами С и Е, бета-каротином (провитамин А), а также минеральными веществами, такими, как калий, магний, медь, марганец и другие», — рассказала вице-президент по качеству, техническому регулированию и стандартизации «Союзнапитки» Людмила Хомич.

В составе натуральных соков нет консервантов и добавленных сахаров, поэтому их употребление не приведет к набору лишних килограммов, повышению уровня глюкозы в крови. Напитки получаются сладкими за счет фруктозы, глюкозы и сахарозы, содержащихся в ягодах и фруктах.

Как рассказала пищевой технолог и автор книги «Страшная химия: Еда с Е-шками» Ольга Косникова, любые сахара не являются вредными или токсическими для человека. Важно только соблюдать меру.

«Наш мозг работает на глюкозе, и ему нужно получать углеводы. Однако часто мы просто переедаем углеводные продукты. И в случае соков стоит помнить, что этот продукт нужно употреблять в умеренном количестве», — сказала она.

Разумная дневная порция сока — это один стакан в день. Причем рекомендуется чередовать напитки из различных фруктов и ягод. Самыми полезными называются яблочный, апельсиновый, томатный, вишневый соки и ягодные морсы.

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В яблочном соке содержатся хлорогеновые кислоты, обладающие противовирусным и противовоспалительным эффектом. Продукт улучшает пищеварение и выводит из организма тяжелые металлы, а также благотворно влияет на память.

Апельсиновый сок — кладезь витамина С, а еще содержит флавоноиды гесперидин и нарирутин. Продукт способствует снижению риска деменции, а также улучшает концентрацию внимания. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) тоже стоит отдавать предпочтение именно апельсиновому соку. Дело в том, что гесперидин укрепляет стенки сосудов.

Томатный сок способствует стабильной работе нервной системы, снижает риск ССЗ, нормализует обмен веществ. Такие преимущества напиток имеет благодаря такому антиоксиданту, как ликопин.

Вишневый сок богат железом, медью и пантотеновой кислотой. Этот напиток — отличный помощник в борьбе с бессонницей. А при регулярном употреблении два раза в день на протяжении недели получится уменьшить боль после тренировок.

В морсах и нектарах главным ингредиентом являются ягоды. Например, в напитке из черной смородине имеется витамин C в больших количествах, а из клюквы и брусники — антибактериальные вещества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тыква помогает поддерживать иммунную систему осенью. Как объяснила врач-нутрициолог Ирина Попкова, этот овощ содержит множество витаминов, важных и для зрения. Например, витамин С — именно он помогает укрепить иммунитет.