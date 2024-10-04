Многие привыкли видеть звезду сериала «Счастливы вместе» всегда с улыбкой на лице. А что на душе у актера на самом деле?

Известный комедийный актер и телеведущий Виктор Логинов решил попробовать себя в новом амплуа. Об этом он рассказал в интервью изданию Teleprogramma.org. В новом сериале артист сыграет отрицательного персонажа.

Звезда сериала «Счастливы вместе» также добавил, что сериал буквально «разговаривает» со зрителем о трагедиях, горе и утрате, которые остаются с людьми на всю жизнь. И о том, как мы переживаем эти эмоции.

«Мы живем дальше, пытаемся отвлечься, но боль утраты никуда не уходит, и каждый справляется с этим по-своему. Психика по-разному переваривает трагичные события. Я знаю, о чем говорю: моя мама умерла, когда ей было 52 года, брат — в 37 лет. Оба ушли молодыми. Но ушедшие близкие живут в нашей памяти», — прокомментировал мужчина.

Логинов также считает, что сыграть отрицательного злодея — возможность для него, показать другую стороны актерской палитры. Которую прежде он почти не демонстрировал.

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