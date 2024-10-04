Виктор Логинов о смерти близких: «Мама умерла, когда ей было 52 года, брат — в 37»

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 19 0

Виктор Логинов признался, что ему тяжело смириться с утратой матери и брата

Виктор Логинов о смерти близких: «Мама умерла, когда ей было 52 года, брат — в 37»

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Многие привыкли видеть звезду сериала «Счастливы вместе» всегда с улыбкой на лице. А что на душе у актера на самом деле?

Известный комедийный актер и телеведущий Виктор Логинов решил попробовать себя в новом амплуа. Об этом он рассказал в интервью изданию Teleprogramma.org. В новом сериале артист сыграет отрицательного персонажа.

Звезда сериала «Счастливы вместе» также добавил, что сериал буквально «разговаривает» со зрителем о трагедиях, горе и утрате, которые остаются с людьми на всю жизнь. И о том, как мы переживаем эти эмоции.

«Мы живем дальше, пытаемся отвлечься, но боль утраты никуда не уходит, и каждый справляется с этим по-своему. Психика по-разному переваривает трагичные события. Я знаю, о чем говорю: моя мама умерла, когда ей было 52 года, брат — в 37 лет. Оба ушли молодыми. Но ушедшие близкие живут в нашей памяти», — прокомментировал мужчина.

Логинов также считает, что сыграть отрицательного злодея — возможность для него, показать другую стороны актерской палитры. Которую прежде он почти не демонстрировал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер 41-летний актер из фильма «Сволочи» Алексей Облаков.

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