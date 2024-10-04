Смертельно опасная ловушка: как спасали косаток, застрявших в лимане на Камчатке

Млекопитающие оказались на отмели и выбраться самостоятельно не могли.

На Камчатке спасли семейство косаток, которые застряли на отмели в лимане. Как сообщили в МЧС, млекопитающим удалось выйти в Охотское море. Тем не менее волонтеры и спасатели по-прежнему дежурят на месте. Ведь им нужно убедиться, что хищники не повернут обратно на мелководье.

Обессилившую самку несколько километров буксировали по заливу с помощью невода. Корреспондент «Известий» Анастасия Михальченко наблюдала, как вызволяли хищников из смертельно опасной ловушки.

Любое резкое движение может ее напугать. Аккуратно и очень медленно подходим к касатке. Проверяем. Сил почти нет, но еще жива. А значит спасательную операцию нужно возобновлять как можно скорее.

Очередной прилив не помог касаткам самостоятельно добраться до большой воды. Они по-прежнему на мели в лимане. Тем не менее уровень воды достаточно высокий, поэтому есть надежда, что сегодняшние попытки спасти животных завершаться успехом.

Главная проблема в том, что подойти близко к животным на крупном катере невозможно, слишком мелко.

Спасательная операция по освобождению касаток находится на самом ответственном этапе. Спасатели соорудили сети, с помощью которых у них получилось сдвинуть касаток с отмели в фарватер лимана.

Резиновые лодки даже с мощными моторами долгое время не могли сдвинуть четырехтонную косатку с отмели. Осложняет работу спасателей и погода.

«Сегодня у нас погода ветреная. Сегодня уже третий день, как мы собираемся спасти косаток. Примерно метров 800 мы, наверное, прошли. И вот двигаемся в сторону Устей», — говорит глава Соболевского муниципального района Андрей Воровский.

Принято решение использовать сети. Это был единственный выход — времени остается все меньше, силы покидают животное с каждой минутой. Сотрудники МЧС вручную обволакивают касаток огромным неводом и с приходом большой воды начинают буквально буксировать обессиленное животное.

Сразу четыре косатки оказались в смертельной ловушке больше двух суток назад. Они застряли на мели лимана в селе Устьевое Соболевского района. В западне животных заметили местные рыбаки. Они вручную поливали их водой. Нельзя было даже применять специальные помпы, звук мотора испугал бы китов.

Как именно касатки попали в залив, неизвестно. Могли зайти за стаей лососей или гонять тюленей. Стесненные условия лимана сбили их природные эхорадары. Сейчас уже причины неважны — косаткам необходимо двигаться, чтобы работали легкие. Спасатели все это время прикладывали максимум усилий, старались их расшевелить, чтобы животные сами не бросали попытки бороться за жизнь.

«Если бы в течение нескольких дней — два-три дня — косатки не смогли бы выйти с залива, то они, скорее всего, бы погибли. Поэтому своевременная помощь людей, которую они оказались, во-первых, обливая животных водой, помогая им сдвинуться с места, оказалась очень кстати», — говорит доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН Александр Бурдин.

Молодые киты довольно быстро смогли выбраться с отмели, но там оставалась их мать. Семейный инстинкт не позволяет им бросить ее. Получается, погибнет мать — погибнут и остальные.

На третьи сутки спасатели и волонтеры смогли освободить косатку. Сначала сотрудники МЧС и волонтеры выпустили одну касатку, а затем и всех остальных. Долгожданное воссоединение семейства случилось в Охотском море. Спасательная операция завершена!