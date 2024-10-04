«Очень большая потеря»: Александр Маршал попрощался с Вячеславом Добрыниным
Рок-музыкант Маршал назвал покойного Добрынина замечательным композитором
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Артист назвал своего покойного друга замечательным композитором и очень жизнерадостным человеком.
Народный артист России Вячеслав Добрынин был добродушным и очень жизнерадостным человеком. Об этом заявил 5-tv.ru народный артист РФ, рок-музыкант Александр Маршал на церемонии прощания с Добрыниным.
«Замечательный композитор, артист и, самое главное, очень хороший человек. Мы дружили много лет, и для меня это очень большая потеря», — отметил Маршал.
По его словам, в последний раз он виделся с Добрыниным давно, поскольку тот тяжело болел. Он также с грустью вспомнил, что когда-то сдружился с композитором на почве любви к легендарной группе The Beatles.
«Ну вот таким, наверное, как и вам. Добродушным, периодически веселым и очень жизнерадостным человеком», — ответил Маршал на вопрос о том, каким он запомнил своего покойного друга.
Добрынин находился в больнице с инсультом, врачи принимали все необходимые действия, чтобы попытаться его спасти. Несмотря на старания медиков, композитор ушел из жизни утром 1 октября. Ему было 78 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве началась церемония прощания с Вячеславом Добрыниным.
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