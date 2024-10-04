«Очень большая потеря»: Александр Маршал попрощался с Вячеславом Добрыниным

Артист назвал своего покойного друга замечательным композитором и очень жизнерадостным человеком.

Народный артист России Вячеслав Добрынин был добродушным и очень жизнерадостным человеком. Об этом заявил 5-tv.ru народный артист РФ, рок-музыкант Александр Маршал на церемонии прощания с Добрыниным.

«Замечательный композитор, артист и, самое главное, очень хороший человек. Мы дружили много лет, и для меня это очень большая потеря», — отметил Маршал.

По его словам, в последний раз он виделся с Добрыниным давно, поскольку тот тяжело болел. Он также с грустью вспомнил, что когда-то сдружился с композитором на почве любви к легендарной группе The Beatles.

«Ну вот таким, наверное, как и вам. Добродушным, периодически веселым и очень жизнерадостным человеком», — ответил Маршал на вопрос о том, каким он запомнил своего покойного друга.

Добрынин находился в больнице с инсультом, врачи принимали все необходимые действия, чтобы попытаться его спасти. Несмотря на старания медиков, композитор ушел из жизни утром 1 октября. Ему было 78 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве началась церемония прощания с Вячеславом Добрыниным.