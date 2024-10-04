«Он останется в сердцах»: в Москве прощаются с Вячеславом Добрыниным

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 2 200 0

В Москве прощаются с Вячеславом Добрыниным

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Артист умер 1 октября в возрасте 78 лет в одной из столичных клиник.

В Москве началось прощание с народным артистом России Вячеславом Добрыниным. Кадрами с траурного мероприятия делится 5-tv.ru.

«Он останется в сердцах очень многих людей. Он великий. Слава — гений», — сказала певица Елена в беседе с журналистами.

Вячеслав Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет в одной из столичных клиник, его госпитализировали меньше недели назад с инсультом. Супруга подтвердила кончину певца.

Композитор и певец известен благодаря таким хитам, как «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Ах, какая женщина», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Все, что в жизни есть у меня» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто получит наследство покойного Добрынина. Внебрачный сын артиста может потеснить других родственников.

Адвокат Жорин отметил, что, в первую очередь, на наследство претендуют его жена Ирина и 46-летняя дочь Екатерина. Причем последняя замужем за телеоператором Шейном Макгаффи и живет вместе с ним в США. Имущество делится между супругой и ребенком в равных долях, если Добрынин не оставил завещания.

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