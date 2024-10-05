Отдых без убытка: самые выгодные даты для отпуска в 2025 году

Окончание года — это не только подведение итогов, но и построение планов на будущий!

После утверждения премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановления, касающегося праздничных и выходных дней в 2025 году, можно смело задумываться об отпуске и строить планы. Однако планировать отдых следует с учетом количества выходных в месяце.

Агентство URA.RU рассказало, когда лучше всего отправляться в отпуск, чтобы отдых был наиболее комфортным и выгодным.

Согласно Трудовому кодексу РФ, большинство работников имеют право на 28 отпускных дней в году. Исключение составляют те, чьи профессии признаны вредными и опасными для здоровья (металлурги, нефтяники, шахтеры, биологи). Если же у человека 28 дней отпуска, он может разбить его на части. К примеру, сначала две недели подряд, а дальше отдыхать по неделе.

Лучше всего в 2025-м отпуск брать в июле, апреле, сентябре, октябре и декабре. Дело в том, что в этих месяцах 22-23 рабочих дня, за отпуск человек получит больше денег, нежели в другие месяцы.

Самым же невыгодным с финансовой точки зрения месяцем для отпуска в следующем году станет январь — всего 17 рабочих дней.

Кроме того, время отдыха можно увеличить и без дополнительных дней отпуска. Сделать это возможно, если работник присоединит его к выходным и праздничным дням. К примеру, в январе следующего года можно взять отпуск 9 и 10 числа. Тем самым, можно будет отдыхать аж 12 дней с учетом новогодних праздников. По такому же принципу можно взять отпуск с 28 апреля по 1 мая. Тогда отдых продлится семь дней. В июне отпуск также можно оформить с 9 по 11 число — тогда вы будете отдыхать пять дней. В ноябре уйти в отпуск лучше — с 5 по 7 число. Тогда отдых продлится аж девять дней.

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