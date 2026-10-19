В январе 2027 года выходных будет больше, чем рабочих дней

На январь придется больше всего выходных и праздничных дней в 2027 году. Об этом рассказал ТАСС доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«В январе 2027 года из 31 календарного дня будет 15 рабочих и 16 выходных, праздничных дней», — отметил эксперт.

В феврале предстоит единственная в следующем году шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 15 по 20 февраля включительно. Затем последуют три выходных — с 21 по 23 февраля. Такой график связан с переносом дня отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.

Отдельно обсуждается предложение сделать 31 декабря постоянным официальным выходным. С такой инициативой 11 октября выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он пояснил, что подготовка к празднику, поздравления и поездки требуют времени.

По мнению Гриба, во многих организациях последний рабочий день года и без того сокращен, поэтому дополнительный отдых существенно не скажется на результативности. На предприятиях, где остановить работу невозможно, он предложил предусмотреть двойную оплату.

В 2026 году 31 декабря уже является нерабочим благодаря переносу выходного с 4 января. При этом службы, обеспечивающие охрану, здоровье и безопасность граждан, продолжат работу и в праздники.

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