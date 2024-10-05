Здание администрации Горловки подверглось атаке беспилотника ВСУ
О пострадавших сведений не поступало.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Здание администрации Горловки в ДНР подверглось атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Так, в результате удара вражеского дрона у администрации частично выбиты стекла. Кроме того, повреждения получили и железные решетки на окнах. Рядом со зданием валяются обломки украинского беспилотника. О пострадавших сведений не поступало.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС РФ используют сбитые дроны ВСУ против самих боевиков.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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