Путин встретится с президентом Таджикистана в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42 0

Впереди — саммит глав государств СНГ.

Путин встретится с президентом Таджикистана в Москве

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Президент РФ Владимир Путин направил своему коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмонову поздравительную телеграмму в день рождения политика. Соответствующая публикация появилась на сайте Кремля.

«Искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», — передает Кремль слова Путина.

В телеграмме президент РФ также подчеркнул, что совсем скоро они с Рахмоновым встретятся в Москве. Встреча состоятся уже в ближайшие дни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну по случаю Дня независимости Армении. В ней президент РФ подчеркнул важность развития дружественных отношений Москвы и Еревана.

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