Путин подчеркнул важность развития дружественных отношений РФ и Армении

Развитие союзнических и дружественных отношений между Россией и Арменией отвечает интересам двух народов. Об этом говорится в послании, опубликованном на сайте главы правительства Армении Никола Пашиняна.

Президент РФ Владимир Путин сегодня направил поздравительное послание премьер-министру закавказской Республики по случаю Дня независимости Армении.

«Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Республики Армения. Дальнейшее развитие дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», — отмечается в послании.

По словам президента России, важный фактор — общие интеграционные объединения. Путин пожелал Пашиняну здоровья и успехов, а всему народу Армении — счастья и благополучия.

Также поздравления Еревану направил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество между Москвой и Ереваном и их конструктивное взаимодействие на полях Евразийского экономического союза в полной мере соответствует интересам двух стран. Глава правительства РФ пожелал народу Армении всех благ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова иронично ответила на слухи о госперевороте в Армении.