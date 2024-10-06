«Тигры» и «рыси»: штурмовики ВС РФ подходят ближе к Часову Яру

Российские войска успешно наступают на позиции ВСУ.

Герои нужны везде — и в тылу, и на передовой. Время сейчас такое. Репортаж из зоны СВО — корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Операторы БПЛА из отряда «Рысь» в перерыве между налетами беспилотников ВСУ запускают свой дрон и корректируют артиллерию.

Точные попадания по вражеским позициям в направлении Часова Яра.

Перемещаемся к бойцам другого отряда добровольческого корпуса — «Тиграм». Малыми группами пешком, по кустам, а нередко и бегом.

Здоровье и физподготовка на войне — вещи важнейшие. Так штурмовикам ДРО «Тигр» приходится поддерживать форму даже в минуты отдыха от боев.

«Занимался вольной борьбой. В штурмовике ты должен бегать. И у тебя должна быть сила. Сила убивает страх», — рассказывает боец ДРО «Тигр» южной группировки войск добровольческого корпуса ВС РФ с позывным «Барс».

А еще мысль о том, что бойца всегда ждут дома.

«Моя мама… Она старалась для нашего отряда написать песню», — делится с нами боец ДРО «Тигр» южной группировки войск добровольческого корпуса ВС РФ с позывным Коновал.

Наверное, вот так и рождаются самые сильные и искренние песни о войне.

«Я в нее постаралась вложить всю душевность и свою материнскую любовь. И отразить то, что сейчас ребятам близко, дорого. Мы вас очень любим, мы вас очень ждем. Берегите себя, родные наши!» — говорит солистка группы «Крылья Мечты» Наталья Котова.