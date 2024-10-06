«Тигры» и «рыси»: штурмовики ВС РФ подходят ближе к Часову Яру

Эфирная новость 32 0

Штурмовики ВС РФ подступают к Часову Яру

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские войска успешно наступают на позиции ВСУ.

Герои нужны везде — и в тылу, и на передовой. Время сейчас такое. Репортаж из зоны СВО — корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Операторы БПЛА из отряда «Рысь» в перерыве между налетами беспилотников ВСУ запускают свой дрон и корректируют артиллерию.

Точные попадания по вражеским позициям в направлении Часова Яра.

Перемещаемся к бойцам другого отряда добровольческого корпуса — «Тиграм». Малыми группами пешком, по кустам, а нередко и бегом.

Здоровье и физподготовка на войне — вещи важнейшие. Так штурмовикам ДРО «Тигр» приходится поддерживать форму даже в минуты отдыха от боев.

«Занимался вольной борьбой. В штурмовике ты должен бегать. И у тебя должна быть сила. Сила убивает страх», — рассказывает боец ДРО «Тигр» южной группировки войск добровольческого корпуса ВС РФ с позывным «Барс».

А еще мысль о том, что бойца всегда ждут дома.

«Моя мама… Она старалась для нашего отряда написать песню», — делится с нами боец ДРО «Тигр» южной группировки войск добровольческого корпуса ВС РФ с позывным Коновал.

Наверное, вот так и рождаются самые сильные и искренние песни о войне.

«Я в нее постаралась вложить всю душевность и свою материнскую любовь. И отразить то, что сейчас ребятам близко, дорого. Мы вас очень любим, мы вас очень ждем. Берегите себя, родные наши!» — говорит солистка группы «Крылья Мечты» Наталья Котова.

Тема:
Спецоперация
6 окт
Боевики ВСУ бегут: артиллерия ВС РФ уничтожает противника в Курском приграничье
6 окт
За военкором «Известий» Кулагой и эвакуационной группой охотился целый рой дронов
6 окт
«Ко мне, бандерлоги»: НАТО гипнотизирует Киев пустыми обещаниями
6 окт
Ключ к всему Донбассу: российские военные рассказали о взятии Угледара
5 окт
В Грозном «Народный фронт» передал 100 «Газелей» бойцам в зону СВО
5 окт
Минобороны: за минувшие сутки ВСУ потеряли до 1925 боевиков в зоне СВО
5 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР
5 окт
Под пристальной слежкой: новые подробности об освобождении Угледара
5 окт
Глаза фронта. Лучшее видео из зоны СВО
5 окт
«Грады» застали врасплох боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
94.87
-0.16 104.74
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:03
Наркоман и работорговец: почему в США только сейчас заговорили о преступлениях P. Diddy
8:49
«Тигры» и «рыси»: штурмовики ВС РФ подходят ближе к Часову Яру
8:35
У него уже новая семья, а у вас? Психолог советует, как разлюбить бывшего
8:17
Денег хватит на все: актуальные проблемы страны решат в рамках нескольких нацпроектов
8:01
Широкие зрачки и проблемы с учебой: почему дети начинают употреблять запрещенные вещества
7:44
Поставили террор на поток: украинские спецслужбы вербуют школьников через Discord

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
«Я кричу об этом!» — Илья Гуров призвал перестать загрязнять мир
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения