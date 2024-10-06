Ирина Дубцова в свои 42 года планирует стать матерью во второй раз

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 24 0

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Ирина Дубцова в свои 42 года планирует стать матерью во второй раз

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певица Ирина Дубцова призналась, что планирует второй раз стать матерью. Об этом она сообщила в эфире одной программы на музыкальном канале.

На данный момент ее единственному сыну Артему исполнилось 18 лет и вот-вот он построит собственную семью с блогером Тоней Худяковой. Теперь певице не о ком заботиться, поэтому она задумалась о втором наследнике.

Однако реализовать свою задумку артистка не может, так как рядом с ней нет подходящего мужчины. Дубцова призналась, что уже долгое время не состоит в отношениях и никто из ухаживающих за ней поклонников ей не нравится.

К слову, у артистки нет каких-либо завышенных требований к избраннику.

«Он должен быть добрый, веселый, снисходительный, свой…» — поделилась своими предпочтениями Дубцова.

Стоит отметить, что за Ириной Дубцовой ухаживало немало состоятельных мужчин. Но замуж она вышла, внезапно, за не очень богатого музыканта. За того самого, которому посвятила известную песню «О нем» — Романа Черницына, солиста группы PLAZMA. Однако брак артистов продлился всего три года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Дубцовой ухаживает за возлюбленной с русским размахом.

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