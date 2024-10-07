«Ногу отрежут»: брат Башарова находится в критическом состоянии

Но он не намерен просить звездного родственника о помощи.

Сводный брат актера Мараша Башарова Вялит Билялетдинов пожаловался на проблемы со здоровьем. В эфире одной из программ на федеральном канале мужчина рассказал, что его ожидает сложная операция на ноги, а если болезнь все же возьмет верх, то он и вовсе может лишиться конечности.

«Ампутация… Нога высохнет, ногу отрежут». Состояние мужчины ухудшилось после ухода отца. «Когда умер папа, я это почувствовал в себе. Пошел на кухню, у меня нога отказала», — посетовал брат актера.

Помимо медицинской помощи Билялетдинов ожидает участия и родных, но не Башарова. С ним он не общается, поэтому и просить о чем-либо считает неправильным. Тем более, Билялетдинов очень обижен на звезду из-за того, что тот сначала не приехал на похороны отца, а после и на поминки в 40-й день.

«Я верил, что Марат прилетит на похороны, но у него были гастроли. Отец болел последние годы. Марат решил помочь материально. Выделил сто тысяч рублей. Я его не осуждаю. Это нормальная сумма. Даже если бы прислал рубль — я бы не обиделся», — делился он.

Также Билялетдинова оскорбили слова Башарова, что тот якобы пропил все отданные ему на памятник и могильную ограду деньги.

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