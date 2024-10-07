Не проскользнуть: наличие ОСАГО будут проверять по видеонаблюдению

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

«Известия»: наличие ОСАГО будут проверять по камерам с марта 2025 года

Не проскользнуть: наличие ОСАГО будут проверять по видеонаблюдению

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Около 10% водителей в России ездят без страхового полиса.

С 1 марта 2025 года в качестве эксперимента с помощью системы видеонаблюдения у водителей будут проверять наличие ОСАГО. Тем, у кого полиса не окажется, придет предупреждение на сайт «Госуслуги». Об этом сообщают «Известиям» со ссылкой на источник, связанный с обсуждением проекта.

Эксперимент продлится год. Если жалоб на некорректные предупреждения будет минимальное количество, а число водителей без полиса начнет уменьшаться, система заработает в полноценном формате. Тогда тем, у кого не будет ОСАГО, начнут уже приходить штрафы. Так за 20 дней езды без полиса придется выплатить порядка 16 тысяч рублей. Дешевле будет приобрести ОСАГО.

Как отметил гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин, техническая часть системы уже готова, осталось лишь внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы штраф за отсутствие ОСАГО приходил не больше одного раза в день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет грозить водителям, скрывающим автономера.

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