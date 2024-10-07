«Сразу несколько»: Госдума обсудит с экспертами и Минфином новые программы ипотеки

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Аксаков: Дума в осеннюю сессию обсудит инициативы по новым программам ипотеки

«Сразу несколько»: Госдума обсудит с экспертами и Минфином новые программы ипотеки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В том числе планируется привлечь молодые кадры в регионы России.

В осеннюю сессию Государственная дума обсудит с экспертами и представителями Министерства финансов РФ сразу несколько предложений по новым программам ипотеки. Об этом заявил председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

«В осеннюю сессию совместно с экспертами и с представителями Минфина мы начнем обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки», — сказал он.

Следует отметить, что еще в августе Анатолий Аксаков заявлял о возможности появления осенью новых программ льготной ипотеки, которые будут нацелены на привлечение молодых инновационных кадров в регионы России. Как подчеркнул депутат, при их внедрении следует опираться на имеющиеся возможности, поэтому нужен системный взгляд.

Ранее 5-tv.ru писал, что спрос на квартиры в новостройках России снизился на 20%. На стоимость это повлияло в негативном для покупателей ключе. Все дело в снижении доступности льготных ипотечных программ для приобретения жилья.

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