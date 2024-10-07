«Это человек, который навсегда»: режиссер Войтинский о последней роли Мадянова

Актер умер в возрасте 62 лет, но до самого конца продолжал играть в фильмах и спектаклях.

Одна из последних ролей заслуженного артиста России Романа Мадянова была в кинокартине «По щучьему велению», где он воплотился в царя Феофана. Уже на тот момент у артиста были проблемы со здоровьем. Об этом 5-tv.ru рассказал режиссер фильма Александр Войтинский в рамках деловой программы на международном фестивале зрительского кино «КиноБраво».

«Мы его пригласили на пробу и то, что увидели, было просто потрясающе», — вспоминал он.

Это был первый и, к сожалению, последний их совместный проект, но все получили незабываемые впечатления от работы. По словам Войтинского, команда шла на риск, когда выбрала на роль Мадянова. Ведь уже на тот момент окружающие знали, что у актера есть проблемы со здоровьем, лишь потом врачи диагностировали у него онкологию.

«Здесь был определенный риск, потому что он мог сойти с дистанции. Но очень не хотелось его огорчать, хотелось поддержать. Потому что было видно, что для него это очень много значит», — сказал Войтинский.

Работа давала Мадянову силы и мотивировала его. Поэтому команда пошла к нему на встречу и не пожалела. Ведь тот образ царя Феофана, который полюбился зрителям, заслуга актера.

«Его царь был очень обаятельный и мы с удовольствием его вместе стали делать. Он придумал, чтобы его персонаж был хозяйственником», — подчеркнул режиссер.

На протяжении всего фильма Феофан постоянно что-то делал. Он ремонтировал, строил, красил, занимался садоводством. И именно за этот образ зацепился Войтинский.

Помимо этого, на съемках Мадянов показал себя как заботливый партнер и наставник. Он помогал остальным участникам, давал советы молодым артистам, брал ответственность за сцену и был инициатором многих задумок.

По мнению режиссера, Мадянов оказался самым сильным актером из всего состава, а царь стал сердцем и душевным теплом всей истории, хоть и не является главным персонажем.

Войтинский добавил, что смерть Мадянова — это очень тяжелая утрата, но актер такого масштаба навсегда останется в памяти многих людей.

«Это человек, который навсегда», — сказал режиссер.

Роман Мадянов ушел из жизни 25 сентября в возрасте 62 лет. По информации источника 5-tv.ru он боролся с онкологией. О своем состоянии актер не любил говорить. Правду знали лишь его родные и близкие. Несмотря на заболевание, он продолжал сниматься в фильмах и участвовать в спектаклях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что «Ветераны России» просят присвоить Роману Мадянову звание Народного артиста посмертно.