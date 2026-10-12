«Просто так ничего не происходит»: Цискаридзе о дожде на могиле Григоровича

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 38 0

Неожиданная перемена погоды заставила артиста задуматься о знаках свыше и вспомнить похожий случай, произошедший много лет назад.

Фото, видео: © РИА Новости/ Илья Питалев; 5-tv.ru

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Цискаридзе увидел знак свыше в дожде на открытии памятника Григоровичу

Народный артист России Николай Цискаридзе увидел особый знак в дожде, который начался во время открытия памятника народному артисту СССР Юрию Григоровичу в Москве. Об этом он заявил во время церемонии на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент 5-tv.ru.

Цискаридзе вспомнил, что 18 лет назад сильный дождь был и во время открытия памятника народной артистки СССР Наталии Бессмертновой — жены Григоровича.

«Лил кромешный ливень, всю эту церемонию, пока вот мы здесь находились, просто стеной стоял дождь. И сегодня утром, когда я посмотрел в окно, подумал: „Ой, как странно, открываем памятник Григоровичу и нет дождя“. Ну вот, подъезжая к Новодевичьему, пошел дождь. Просто так здесь ничего не происходит», — сказал артист.

По словам Цискаридзе, он уверен, что Григорович таким образом наблюдает за церемонией.

«Я уверен, что сейчас Юрий Николаевич на нас смотрит», — отметил артист.

Ранее Цискаридзе также рассказывал о непростом характере Григоровича. По его словам, хореограф был очень строгим руководителем, нетерпеливым к возражениям и открыто отстаивал собственные принципы. При этом к артистам, которых уважал и ценил, он относился с большой заботой, помогая им не только в театре, но и в бытовых вопросах.

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