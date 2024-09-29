«Ветераны России» просят присвоить Мадянову звание Народного артиста посмертно

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» попросили Министерство культуры присвоить Роману Мадянову, заслуженному артисту России, звание Народного артиста посмертно, мол и вклад в искусство велик, и патриот, а кроме того — помогал жителям Донбасса.

Мадянов, действительно, был одним из самых востребованных актеров российского кино. Сейчас в производстве находятся девять картин с его участием, которые выйдут в прокат уже после его смерти.

Всего в его карьере — более 200 ролей в кино и сериалах. Многим он запомнился как замполит Колобков в «Солдатах» или вечно пьяный мэр северного городка в «Левиафане».

Ему нравилось играть сложных, отрицательных персонажей. При этом в жизни Мадянов был совершенно семейным человеком — однолюб, все свободное время проводил на рыбалке. И несмотря на звездный статус, он жил в трех часах езды от Москвы в деревне Бояркино, вдали от кинотусовок и ковровых дорожек.

Неподалеку на сельском кладбище его и похоронили. Он всегда искал тишины от съемочной суеты и городского шума.