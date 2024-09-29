«Ветераны России» просят присвоить Мадянову звание Народного артиста посмертно

Эфирная новость 46 0

Десять кинофильмов с участием актера выйдут уже после его смерти.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» попросили Министерство культуры присвоить Роману Мадянову, заслуженному артисту России, звание Народного артиста посмертно, мол и вклад в искусство велик, и патриот, а кроме того — помогал жителям Донбасса.

Мадянов, действительно, был одним из самых востребованных актеров российского кино. Сейчас в производстве находятся девять картин с его участием, которые выйдут в прокат уже после его смерти.

Всего в его карьере — более 200 ролей в кино и сериалах. Многим он запомнился как замполит Колобков в «Солдатах» или вечно пьяный мэр северного городка в «Левиафане».

Ему нравилось играть сложных, отрицательных персонажей. При этом в жизни Мадянов был совершенно семейным человеком — однолюб, все свободное время проводил на рыбалке. И несмотря на звездный статус, он жил в трех часах езды от Москвы в деревне Бояркино, вдали от кинотусовок и ковровых дорожек.

Неподалеку на сельском кладбище его и похоронили. Он всегда искал тишины от съемочной суеты и городского шума.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
92.71
0.30 103.47
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:15
«Избинг» и «деревенинг»: россияне спасаются от городской суеты в сельской глуши
8:59
«Я ее люблю»: Орнелла Мути назвала причину частых поездок в Россию
8:40
Сбрил и помолодел: актер Слава Макаров рассказал о жизни без бороды
8:22
Силы ПВО уничтожили 125 украинских беспилотников над территориями РФ 
8:04
«Ветераны России» просят присвоить Мадянову звание Народного артиста посмертно
7:48
Сказка о потерянном времени: эпопея с Hamster Kombat подошла к концу

Сейчас читают

Психолог назвала пять ошибок, которые могут привести к разрыву отношений
«Подсаживает вас на качели»: как определить абьюзера
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака