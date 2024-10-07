«Она простой не родилась»: как дочь Пересильд справляется с популярностью

Наследница уже в девять лет дебютировала в кино и во многом отличалась от своих сверстников.

Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд много работает со своей дочерью Анной, чтобы та не подверглась плохому влиянию ранней славы. Об этом она рассказала 5-tv.ru на мероприятии журнала «ОК!» в рамках международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво».

По словам Юлии, ее дочь никогда не была обычной девочкой. Она изначально выросла в творческой семье и с пяти лет выходила на театральную сцену.

«Я простая девочка все-таки. Аня простой девочкой не родилась изначально. Она всегда больше видела, больше знала, чем ее сверстники в определенную единицу времени. Тут надо быть адекватным», — сказала Пересильд.

В девять лет Анна дебютировала в кино. В 2021 году она получила главную роль в фильме «Первый снег», а уже через год снялась в мистическом триллере ее родителей «Тибра».

В 14 лет ей предложили сыграть роль Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». После выхода первых эпизодов девочка столкнулась с большой популярностью. И не всегда юные актеры могут стойко преодолеть испытание «медными трубами». Пересильд это тоже прекрасно понимает и поэтому помогает своей дочери справиться с этим.

«Мы много работаем, чтобы этого не произошло. Это большой труд и ее в первую очередь. Для этого надо читать много книг, смотреть много кино и слушать очень внимательно истории взрослых коллег, которые рассказывают это на кухне, для того чтобы не сойти с ума от этого. Это правда очень тяжело, кроме шуток. Она хорошо справляется, она молодец», — подчеркнула Пересильд.

Кроме того, артистка отметила, что дочь реже обращается к ней за профессиональными советами, поскольку самые важные знания и уроки Анна уже усвоила от своих родителей. Например, слушать и слышать то, что говорят режиссеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Пересильд рассказала о сложных съемках нового сериала.