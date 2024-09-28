«Мы с трудом выжили»: Пересильд рассказала о сложных съемках нового сериала

Актриса раскрыла, какие трудности пришлось пережить съемочной группе.

Съемки долгожданного сериала «Последний богатырь. Наследие» проходили в довольно экстремальных условиях — команда отправилась в экспедицию в Кабардино-Балкарию и столкнулась с настоящими приключениями. Об этом на премьере проекта в беседе с 5-tv.ru рассказала популярная актриса Юлия Пересильд, исполнившая одну из главных ролей.

По словам артистки, создание приключенческого сериала стало авантюрой. Порой съемочной группе приходилось смотреть в лицо собственным страхам, преодолевать трудности и даже бороться за свою жизнь. Однако Пересильд уверена, что все невзгоды стоили того — конечный результат вышел отличным.

«У нас была такая интересная экспедиция в Кабардино-Балкарию, что мы с трудом выжили. На самом деле, в кино будет огромное количество потрясающих видов. И сейчас уже наверняка понятно, что это было точно не зря. Но если говорить в целом, конечно, за кадрами у сказки не менее приключений и трудностей, житейских сложностей, чем, например, в военном кино», — поделилась актриса.

Она отметила, что во время съемок, которые проходили в горах, часто лил дождь. Кроме того, многие из команды нехорошо себя чувствовали из-за большой высоты. И все же творцам удалось создать веселое и интересное приключенческое кино, уверена Пересильд.

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