Агаларов рассказал о встрече с Дуровым незадолго до его задержания в Париже

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов встретился с миллиардером и основателем Telegram Павлом Дуровым в Баку в день его задержания в Париже. Об этом он рассказал в одном из интервью в сети.

По словам Агаларова, Дуров прилетел в Азербайджан со своей спутницей Юлией Вавиловой, чтобы изучить отдохнуть, прогуляться по столице. Агаларов также отметил, что пара остановилась в курортном отеле, принадлежащем ему. Именно там они и встретились.

«Я как владелец, хозяин курорта, имею возможность. Я не ищу этих встреч, естественно. Если я знаю, что такой известный и успешный, всемирно известный человек, как Паша Дуров, находится у меня, и я в пяти минутах от него, или в минуте, или в шаге, конечно, подойду и представлюсь. Он очень интеллигентный, очень воспитанный», — рассказал бизнесмен.

Агаларов подчеркнул, что очень удивился аресту Дурову во Франции. По словам певца, предприниматель совершенно не предполагал, что визит в Париж может быть опасным.

«Он был настолько расслабленный и спокойный… Он был на полном расслабоне», — подчеркнул Агаларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что девушка Дурова Юлия Вавилова потеряла их общего ребенка на фоне стресса после задержания Павла в Париже.