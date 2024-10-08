Продленный отпуск: как в 2025 году отдохнуть 62 дня вместо 28

Благодаря государственным праздникам у россиян будет возможность устроить себе продолжительные каникулы.

В 2025 году россияне смогут отдохнуть 62 дня вместо 28. Об этом сообщает издание Газета.ру.

По закону большинству россиян положен отпуск, который составляет 28 календарных дней. Обычно их разбивают пополам, чтобы отдохнуть два раза по две недели. Но можно распорядиться законными выходными выгоднее.

Так, в новогодние каникулы можно отдохнуть две недели. Для этого необходимо взять отпуск на 9 и 10 января, то есть четверг и пятницу, после которых следуют обычные выходные. В таком случае, с 29 по 12 января можно устроить себе путешествие на горнолыжные курорты или в теплые страны.

Майские праздники будут в два захода: с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11. Чтобы устроить себе весенние каникулы, можно взять отпуск с 28 по 30 апреля и с 5 по 7 мая. Получается, что человек будет отдыхать 16 недель, потратив всего пару дней положенного отпуска.

День России, который отмечают 12 июня, в 2025 году выпадает на четверг. Но 13 июня также будет выходным днем из-за переноса праздника по случаю 8 Марта. Если взять отпуск с 9 по 11 июня, то человек сможет выделить девять дней на отдых.

В 2025 году 1 ноября будет рабочим днем, в то время, как 3 и 4 ноября — выходные. Долгие каникулы можно обеспечить себе, если взять отпуск с 5 по 7 ноября перед обычными выходными.

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