Силы ПВО за ночь сбили 16 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью
Противник не оставляет попыток атаковать российскую территорию.
Фото: © РИА Новости/Константин Морозов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 8 октября пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские регионы с применением беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
Так, всего минувшей ночью силы ПВО уничтожили 16 вражеских дронов над территорией России: 14 было сбито в небе над Белгородской областью, и еще два — над акваторией Черного моря.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Судже Курской области. Причем четыре тысячи таких снарядов Украина получила от Запада в рамках военной помощи, а ведь их использование противоречит международной конвенции.
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