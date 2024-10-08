Силы ПВО за ночь сбили 16 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 8 октября пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские регионы с применением беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Так, всего минувшей ночью силы ПВО уничтожили 16 вражеских дронов над территорией России: 14 было сбито в небе над Белгородской областью, и еще два — над акваторией Черного моря.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Судже Курской области. Причем четыре тысячи таких снарядов Украина получила от Запада в рамках военной помощи, а ведь их использование противоречит международной конвенции.