Максимальная маскировка: как распознать рак легкого на ранней стадии

Кашель и отдышка проявляются слишком поздно.

Рак легкого — опасное и весьма скрытное заболевание. Как рассказал изданию aif.ru онколог Денис Романов, симптомы этого недуга могут маскироваться и быть крайне неочевидными.

Зачастую, пациенты с раком легкого обращаются к врачу, когда их начинает мучить кашель и отдышка, однако так проявляет себя заболевание уже на третьей и четвертой стадиях, когда лечение может не помочь. Более того, даже эти симптомы часто списывают на вредные привычки и хронические болезни.

Поэтому за подозрительными проявлениями необходимо пристально следить. Так, например, одним из первых симптомов онкологии в легком является осиплость голоса. Это происходит из-за нарушения функции возвратных нервов при их сдавливании разрастающейся опухолью.

Также, развивающийся в самой глубине тела рак может вызывать боли в грудной клетке, позвоночнике, лопатках и плечах. Зачастую эти симптомы списывают на остеохондроз или проблемы с сердцем, однако реальность может оказаться куда мрачнее.

Онкология в легком может вызвать еще одно довольно специфическое явление — дисфагию. Так называют затрудненный процесс глотания, и он возникает из-за сдавливания опухолью пищевода или лимфатических узлов.

Одним же из самых распространенных симптомов, который характерен практически для всех видов рака — это резкая и беспричинная потеря веса и повышение температуры тела. Это происходит из-за активного деления вредоносных клеток, которые затрачивают ресурсы организма.

Если рак уже успел пустить метастазы — под удар могут попасть органы, на первый взгляд даже не связанные с легкими. Чаще всего страдает головной мозг, что может проявляться в виде судорог, нарушений речи, зрения, памяти и координации движений. Также часто онкология оказывает влияние на кости, которые начинают болеть, а в случае локализации метастазов и вовсе лишаться своих функций.

Чтобы сохранить свое здоровье и вовремя заметить страшный недуг — необходимо регулярно проходить обследования, а также обращаться к специалистам, даже если какой-либо из симптомов кажется вам незначительным.

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