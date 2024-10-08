Сложный орган: может ли чистка печени навредить организму

Многие прибегают к народной медицине в целях оздоровления. Но не даст ли такой метод обратный эффект?

Печень не нуждается в очистке. Кроме того, болеть сама по себе она также не может. При этом домашние растительные препараты способны навредить органу. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-гепатолог, доктор медицинских наук и профессор Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов.

«Не стоит „очищать“ ее и растительными препаратами, особенно, многокомпонентными. Их действие плохо предсказуемо, не изучено, как взаимодействуют разные травы друг с другом, они могут быть токсичны для печени», — предупредил специалист.

Печень не накапливает в себе ничего токсичного, а понятия ее чистки в медицине нет, пояснил профессор. Кроме того, в органе отсутствуют болевые рецепторы, поэтому болеть она не может. При серьезных заболеваниях непредсказуемая для организма чистка печени сомнительна, отметил врач-гепатолог.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) печени, желчного пузыря и протоков — оптимальный вариант в случае боли в правом подреберье. Это поможет выбрать правильное направление для лечения, так как проблема не обязательно может быть связана с печенью, объяснил профессор.

Гепатолог также порекомендовал в случае проблем с органом сделать биохимические анализы. Вместе с тем не стоит отказываться и от прохождения тестов на маркеры вирусных гепатитов, заключил Буеверов.

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