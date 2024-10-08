Аэропорт Внуково ограничивал прием и вылет самолетов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Аэропорт Внуково ограничивал прием и вылет самолетов

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Аэропорт Внуково временно вводил ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«В период с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее, 27 сентября, аэропорт Внуково был закрыт из-за лопнувшей шины у самолета Як-40, на борту которого находились 26 человек: четыре члена экипажа и 22 пассажира. Два рейса из-за инцидента были направлены на запасные аэродромы.

Временные ограничения на вылет и на посадку 10 сентября вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском, а также в аэропорту Казани. Как пояснили в Росавиации, меры вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирак, Иордания и Израиль временно закрыли свои воздушные пространства после эскалации ситуации в регионе. Мера введена в целях соблюдения правил безопасности для пассажирских перевозок в регионе, где сохраняется угроза воздушных атак.

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