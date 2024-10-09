Рок-группа The Doors готовится отмечать свое 60-летие

Американская рок-группа The Doors в честь своего 60-летия представит серию архивных релизов и книгу «Night Divides the Day» (Ночь разделяет день). Об этом сообщает Billboard.

Начиная с ноября этого года группа начнет делиться архивными релизами. 22 ноября выйдет сборник виниловых пластинок, который будет включать в себя шесть студийных альбомов, выпущенных группой при жизни покойного фронтмена Джима Моррисона.

Книга, которую группа выпустит в 2025 году, будет включать в себя новые интервью с барабарщиком команды Джоном Денсмором и гитаристом Робби Кригером, архивные материалы от Моррисона и покойного клавишника Рэя Манзарека и много другого эксклюзива, который прежде был недоступен фанатам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оasis придумали план заработка миллионов на своих поклонниках. Группа намерена выпускать продукцию под лейблом группы. Ассортимент будет невероятно широк — от одежды и канцелярских принадлежностей до гладильных досок и мухобоек.