Российские военные продвигаются вперед на северском направлении

Российские бойцы уверенно продвигаются на Северском направлении. Наши подразделения взяли под контроль еще несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. И теперь до самого Северска остается всего несколько километров. Его освобождение позволит отбросить противника от крупных городов, а значит — защитить мирное население от обстрелов со стороны ВСУ. За работой штурмовых отрядов наблюдал военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Бойцы Южной группировки войск ведут бои уже в самой Серебрянке. Это крупное село ДНР на Северском направлении, контроль над которым упростит задачу окружения Северска.

«Бойцы почувствовали вкус победы, пошли вперед, противник падает под давлением, хаос, малодушие. И пока такое идет, нужно давить до конца», — говорит боец 7-й бригады 3-й армии южной группировки войск с позывным «Артем».

Это бойцы группировки Юг, седьмой бригады, творцы прорыва наших войск на направлении, которое почти два года было застывшим. Они же ранее, перед заходом в Серебрянку освобождали село Григоровка. Штурмовали утром, после двухчасовой артподготовки.

Когда были уничтожены орудия ВСУ и точки запуска БПЛА, наши штурмовые группы по шесть-восемь человек зашли в село. Не без помощи легкой техники.

Оптимальный транспорт для передвижения на передовой — багги. Легкий, мобильный и, по сравнению с другими машинами, практически бесшумный. Потому-то на нем так любят передвигаться разведчики и бойцы штурмовых групп.

Штурмовиков прикрывали наши операторы беспилотников, на военном сленге «птичники». Мастера филигранной точности. Вот, например, редкое видео их работы. Своим БПЛА они прямо в полете подбивают огромный вражеский дрон, известный в народе как «Баба Яга».

«Мы просто выше находились, на высоте, он ниже пролетал и нас не видел. И мы своей же „птичкой“ его накрыли сбросом», — объяснил боец с позывным «Андрюха».

Вытеснение ВСУ из Григоровки и большей части Серебрянки это значительный успех, говорят бойцы. Тем самым, противника удалось отбросить от крупных городов ЛНР на безопасное расстояние.

«Если были моменты, когда они наносили артобстрелы по жилмассивам, даже дроны залетали, бывало, то теперь такого не будет. Народ вздохнул», — добавляет «Артем».

Наша армия не сбавляет оборотов, наступательные действия продолжаются.