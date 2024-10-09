«Сложно совместить»: Аркадий Укупник мечется между двух огней

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 40 0

Певец Аркадий Укупник рассказал о личной жизни и творчестве: Сложно совместить

«Сложно совместить»: Аркадий Укупник мечется между двух огней

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Известный артист рассказал о личной жизни и творчестве.

Заслуженный артист России, продюсер популярной группы «Кар-Мэн» Аркадий Укупник признался, что в суете трудовых будней ему очень сложно выискивать время для семьи. Как известно, музыкант трижды отводил возлюбленных в ЗАГС, и каждая из жен подарила ему наследников. Несмотря на «производительность», совмещать личную и профессиональную жизнь ему очень трудно. Об этом сообщается в материале издания «Страсти».

Журналисты застали Аркадия Укупника врасплох своими вопросами на московской премьере фильма «Стоп, ночь». Исполнитель рассказал о своей работе — сейчас он активно занимается написанием песен, а также созданием мюзиклов для столичного Театра Оперетты, при этом старается не обделять вниманием близких, проводить время с женой Натальей и детьми.

«Сложно совместить личную жизнь и карьеру. Со стороны видно, что я совмещаю, а я считаю, что не очень. Меня в личную жизнь больше тянет, но я все равно двумя ногами в музыке. Еще не все написано, еще не все сделано», — рассказал он.

Помимо музыки и общения с родными Укупник занимается спортом и своим любимым безобидным хобби — коллекционированием кепок. Вместо физических нагрузок в тренажерном зале он предпочитает плавание, регулярно посещает бассейн.

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«Сложно совместить»: Аркадий Укупник мечется между двух огней

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