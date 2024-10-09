Пилот Turkish Airlines умер во время рейса Сиэтл — Стамбул

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 67 0

Воздушное судно было решено экстренно посадить в Нью-Йорке.

Пилот Turkish Airlines умер во время рейса Сиэтл — Стамбул

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Edgar Breshchanov

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Капитан-пилот Turkish Airlines Ильчехин Пехливан умер прямо во время выполнения рейса из Сиэтла в Стамбул. Об этом в соцсети X сообщил представитель авиакомпании Яхъя Устюн.

Сотрудник авиакомпании упал в обморок во время полета. Ему экстренно оказали медицинскую помощь, но она не помогла вернуть пилота в чувства. Тогда экипаж воздушного судна решился на экстренную посадку. Устюн отметил, что лайнер Airbus 350 успешно приземлился в Нью-Йорке.

Представитель Turkish Airlines рассказал, что 59-летний пилот до этого проходил обязательное обследование в авиационном медицинском центре. Врачи не нашли у Пехливана никаких проблем со здоровьем, которые мешали бы его работе.

Экстренную посадку совершил месяц назад и самолет авиакомпании «Аэрофлот». Воздушное судно летело по маршруту из Москвы в Минеральные Воды, когда одному из пассажиров стало плохо.

Ранее 5-tv.ru писал, как аэропорт Внуково временно вводил ограничения на прием и вылет самолетов.

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