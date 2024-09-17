В аэропорту Волгограда экстренно сел летевший из Москвы самолет

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 37 0

Посадка была совершена спустя полтора часа после начала полета.

В аэропорту Волгограда экстренно сел летевший из Москвы самолет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший по маршруту из Москвы в Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщила представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова в разговоре с РИА Новости.

«Рейс SU-1338 авиакомпании „Аэрофлот“, следовавший по маршруту Москва — Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 08:30 (по московскому времени — Прим. ред.) по причине плохого самочувствия одного из пассажиров», — сказала она в беседе с агентством.

Известно, что лайнер вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в 7:00 по московскому времени и должен был приземлиться в Минеральные Воды к 9:50 по Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал и пропал в Приамурье. На борту находились три человека. По информации спасателей, вертолет 16 сентября совершал незарегистрированный перелет на территории Зейского округа. 

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