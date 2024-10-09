Коньяк и высокое давление: нарколог разобрал популярные мифы об алкоголе

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 40 0

Нарколог Исаев: коньяк при низком артериальном давлении опасен для сердца

Коньяк и высокое давление: нарколог разобрал популярные мифы об алкоголе

Фото: 5-tv.ru

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«Целительные свойства» этих напитков при ОРВИ также оказались под вопросом.

Употребление коньяка при низком артериальном давлении крайне опасно для сердца, и никак не поможет его повысить. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал врач психиатр-нарколог Руслан Исаев.

Как отметил эксперт, многие люди считают, что коньяк может помочь при пониженном давлении. Однако, как и любой другой алкогольный напиток, он расширяет сосуды, что, в свою очередь, приводит к временному снижению давления. После этого сосуды сужаются, что приводит к резкому повышению давления.

Исаев предупредил, что сердечно-сосудистая система в итоге получает опасные для себя скачки.

Врач опроверг еще одно распространенное заблуждение, касающееся лечения ОРВИ водкой с перцем. Нарколог подчеркнул, что такой напиток лишь нагружает организм еще сильнее, снижая иммунитет. Медик объяснил это тем, что во время болезни у человека происходит интоксикация организма, а спирт усиливает его эффект.

Исаев уверен, что алкоголь не способен также подарить и покой человеку. Он нарушает естественный циркадный ритм, препятствуя восстановлению организма во время сна.

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