Россияне смогут защищать себя дома любыми способами

Ранее попытки обороняться могли довести жертву нападения до тюрьмы.

Россиянам хотят разрешить защищать свое жилье любыми доступными способами. Депутаты рассмотрят новый законопроект, который серьезно расширяет права на самооборону. Сейчас спасти себя, применив силу или оружие, можно лишь при непосредственной угрозе жизни. Но потом еще нужно доказать, что угрозы была, поэтому пострадавший сам часто становился обвиняемым. У нового закона тоже есть нюансы. В них разбирался корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Вечер, сельская улица, шум у калитки, а потом драка. Наталья Ростова уверяет, что муж защищал ее от пьяных налетчиков.

«Выхожу на веранду. Уже все произошло, и мне муж говорит: «Вызывай скорую, полицию…» Я говорю: «Что произошло?», — вспоминает Наталья Ростова, жена Владимира Крюкова.

Одному из нападавших Владимир Крюков нанес смертельный удар, за что и попал в колонию строгого режима на восемь лет.

Александру Григорьеву повезло больше — его оправдали.

«Какие бы они не были, они же люди все равно! Я не хотел никого убивать, понимаете!» — подчеркивал обвиняемый.

Григорьев застрелил четверых, ворвавшихся в его дом. И эта история в свое время прогремела на всю Россию. Было много судов, и очень долго Григорьев был под следствием.

Сразить наповал преступника, который ворвался в дом? Сегодня по российским законам это весьма проблематично. Потому что есть такое понятие, как «пределы необходимой обороны», и оно, словно дамоклов меч висит над головой каждого, кто защищается.

Закон строго ограничивает хозяев жилища в их действиях. Разбойник может прийти до зубов вооруженный, а жертва должна сначала дать ему напасть первым, а потом еще и сопротивляться строго в пределах нормы. Депутаты предлагают это все отменить и дать полную свободу тому, кто у себя дома.

«Он не заменяет старую норму 37-й статьи Уголовного кодекса, где прописано понятия необходимая оборона, а дополняет ее возможности. Например, к вам проникли в дом и вы не ждете, пока нападавший достанет ружье или нож, или бейсбольную биту», — поясняет адвокат Юлия Дубинина.

Масса случаев, подобных тому что происходило в Челябинске и Новосибирске, говорит в пользу такого новшества. Ветеран спецподразделений утверждает: это заметно охладит злоумышленников.

«Надо понимать, что преступники они, относительно среднестатистического человека, они более грамотные, они юридически грамотные… И использовать преступникам эту поправку для совершения каких-то преступлений довольно проблематично», — уточняет Андрей Попов, ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа», подполковник запаса.

Но есть и нюансы. Все-таки нашим гражданам, как и раньше, надо проводить ликбезы по самообороне. Рассказывать, чем можно эффективно защищаться, а чем нельзя.