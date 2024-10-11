Не ищите кости в курином яйце: китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 октября
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 14 по 20 октября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Сразу два дня потери задают общую тональность недели — ее просто не получится провести активно. Дела будут идти сложно, с препятствиями. Всему виной — вялые и инертные энергии, располагающие к отдыху, перерыву в активности.
Это и будет основной рекомендацией на неделю — действуйте мягко, без рывков, экономьте силы, чтобы избежать пустых усилий и сэкономить ресурс.
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Понедельник, 14 октября 2024 года
День Золотой свиньи
Понедельник наполнен мрачной, темной и холодной энергией. Что-то значимое лучше по возможности перенести на другой день. Такой день годится только для уборки, устранения проблем, наведения порядка в делах.
Структура «Белый тигр приходит в бешенство» приносит трудности в семью, споры между мужчиной и женщиной и большую опасность, притаившуюся за углом.
Совет: ситуация быстро меняется. Если кто-то медлит, может оказаться не у дел.
Вторник, 15 октября 2024 года
День Водной крысы
Серьезно ослабленная энергия дня рассеивается под натиском огромной силы воды. Могут возникнуть аварии, связанные с водой, например, прорыв труб. Или же кто-то может окатить из лужи. Словом, с водой будьте внимательнее.
Однако структура «Зеленый дракон поворачивает голову» сглаживает негативное действие и обещает более бережное течение энергий. При этом допустимо в такой день подписывать договоры, давать старт проектам, взыскивать долги, инвестировать.
Совет: это поворотный момент. Не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений
Среда, 16 октября 2024 года
День Водного быка
Среда собирает самую негативную энергию, древние тексты не рекомендуют использовать этот день для значимых дел, лучше перенести важные мероприятия на другое время.
При этом в среду допустимо планировать, заниматься рутиной, но что-то серьезное энергии дня не поддержат.
Совет: действуйте утонченно и с блеском. Пусть внешнее убранство раскроет суть внутреннего замысла. Используйте постепенные перемены для достижения желаемого.
Четверг, 17 октября 2024 года
День Деревянного тигра
Помимо того, что здесь оказывается звезда болезней, главным героем четверга оказывается потеря. В этот день не следует начинать что-то новое, принимать импульсивные решения и выяснять отношения.
Все решения будут буксовать, а усилия, предпринятые в этот день, окажутся пустой тратой времени. Если есть возможность, лучше в такой день отдохнуть.
Совет: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.
Пятница, 18 октября 2024 года
День Деревянного кролика
День истинной потери, к тому же со звездой болезней, форсирует нас взять выходной, отдохнуть, отказаться от важных решений и перенести их на другое время. Усилия, которые вы затратите на попытки прорвать энергии дня потери, несопоставимы с негативными эмоциями, которые придут вместе с осознанием их тщетности.
В такие дни лучше отдыхать, набираться сил, экономить ресурсы для более цельных с точки зрения энергий дней.
Совет: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.
Суббота, 19 октября 2024 года
День Огненного дракона
Суббота обретает поддержку звезд Небесной Добродетели и Добродетели Месяца, поэтому его вполне можно отнести к умеренно позитивным. А на фоне весьма умеренных дней по соседству, он вообще выделяется и, можно сказать, играет позитивными красками.
При этом суббота все же подойдет только для встреч с друзьями, незначительных ремонтных работ и весьма спокойных дел, в том числе поиска богатства. Структура дня «Огонь в небесной сети» увеличивает вероятность скандалов, споров.
Совет: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.
Воскресенье, 20 октября 2024 года
День Огненной змеи
Также нейтральный день с умеренной позитивной динамикой. Хорош для поиска медицинской помощи, налаживания отношений, саморазвития, переговоров по найму на работу.
Энергии воскресенья способствуют карьерным успехам и деловым договоренностям, имеют очень хорошую поддержку любых дел, завязанных на человеческий фактор.
Совет: думайте о дальней перспективе. Успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.
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