Не ищите кости в курином яйце: китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 октября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 14 по 20 октября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Сразу два дня потери задают общую тональность недели — ее просто не получится провести активно. Дела будут идти сложно, с препятствиями. Всему виной — вялые и инертные энергии, располагающие к отдыху, перерыву в активности.

Это и будет основной рекомендацией на неделю — действуйте мягко, без рывков, экономьте силы, чтобы избежать пустых усилий и сэкономить ресурс.

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Понедельник, 14 октября 2024 года

5-tv.ru

День Золотой свиньи

Понедельник наполнен мрачной, темной и холодной энергией. Что-то значимое лучше по возможности перенести на другой день. Такой день годится только для уборки, устранения проблем, наведения порядка в делах.

Структура «Белый тигр приходит в бешенство» приносит трудности в семью, споры между мужчиной и женщиной и большую опасность, притаившуюся за углом.

Совет: ситуация быстро меняется. Если кто-то медлит, может оказаться не у дел.

Вторник, 15 октября 2024 года

5-tv.ru

День Водной крысы

Серьезно ослабленная энергия дня рассеивается под натиском огромной силы воды. Могут возникнуть аварии, связанные с водой, например, прорыв труб. Или же кто-то может окатить из лужи. Словом, с водой будьте внимательнее.

Однако структура «Зеленый дракон поворачивает голову» сглаживает негативное действие и обещает более бережное течение энергий. При этом допустимо в такой день подписывать договоры, давать старт проектам, взыскивать долги, инвестировать.

Совет: это поворотный момент. Не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений

Среда, 16 октября 2024 года

5-tv.ru

День Водного быка

Среда собирает самую негативную энергию, древние тексты не рекомендуют использовать этот день для значимых дел, лучше перенести важные мероприятия на другое время.

При этом в среду допустимо планировать, заниматься рутиной, но что-то серьезное энергии дня не поддержат.

Совет: действуйте утонченно и с блеском. Пусть внешнее убранство раскроет суть внутреннего замысла. Используйте постепенные перемены для достижения желаемого.

Четверг, 17 октября 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного тигра

Помимо того, что здесь оказывается звезда болезней, главным героем четверга оказывается потеря. В этот день не следует начинать что-то новое, принимать импульсивные решения и выяснять отношения.

Все решения будут буксовать, а усилия, предпринятые в этот день, окажутся пустой тратой времени. Если есть возможность, лучше в такой день отдохнуть.

Совет: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.

Пятница, 18 октября 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного кролика



День истинной потери, к тому же со звездой болезней, форсирует нас взять выходной, отдохнуть, отказаться от важных решений и перенести их на другое время. Усилия, которые вы затратите на попытки прорвать энергии дня потери, несопоставимы с негативными эмоциями, которые придут вместе с осознанием их тщетности.

В такие дни лучше отдыхать, набираться сил, экономить ресурсы для более цельных с точки зрения энергий дней.

Совет: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.

Суббота, 19 октября 2024 года

5-tv.ru

День Огненного дракона

Суббота обретает поддержку звезд Небесной Добродетели и Добродетели Месяца, поэтому его вполне можно отнести к умеренно позитивным. А на фоне весьма умеренных дней по соседству, он вообще выделяется и, можно сказать, играет позитивными красками.

При этом суббота все же подойдет только для встреч с друзьями, незначительных ремонтных работ и весьма спокойных дел, в том числе поиска богатства. Структура дня «Огонь в небесной сети» увеличивает вероятность скандалов, споров.

Совет: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.

Воскресенье, 20 октября 2024 года

5-tv.ru

День Огненной змеи

Также нейтральный день с умеренной позитивной динамикой. Хорош для поиска медицинской помощи, налаживания отношений, саморазвития, переговоров по найму на работу.

Энергии воскресенья способствуют карьерным успехам и деловым договоренностям, имеют очень хорошую поддержку любых дел, завязанных на человеческий фактор.

Совет: думайте о дальней перспективе. Успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.

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