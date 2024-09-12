Вредная привычка: как ковыряние в носу связано с развитием болезни Альцгеймера

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 68 0

The Sun: ковыряние в носу может привести с возрастом к болезни Альцгеймера

Вредная привычка: как ковыряние в носу связано с развитием болезни Альцгеймера

Фото: 5-tv.ru

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Ученые пришли к неожиданным выводам.

Ковыряние в носу может привести к развитию болезни Альцгеймера из-за повреждения слизистой оболочки. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на проведенные исследования.

Люди, которые ковыряются в носу, могут повредить слизистую, тем самым открыв путь для проникновения в кровь различных микроорганизмов. Так, попавшие бактерии, вирусы или грибки способны вызвать воспаление, которое ударит именно по головному мозгу.

Подчеркивается, что с возрастом это приводит к повреждению клеток головного мозга, а также развитию деменции, в частности — приводя к Альцгеймеру. Сократить ущерб для людей, которые не могут отказаться от вредной привычки, есть. Отмечается, что для этого человек должен регулярно мыть руки.

Ученые добавили, что способствовать повреждению мозга могут множество различных факторов. При этом основной причиной развития болезни Альцгеймера выступает гибель нейронов в головном мозге.

Исследователи добавили, что вклад в развитие слабоумия у человека также вносят и нейровоспаления мозга. Подобное происходит вследствие травм головы и инфекций, заключили специалисты.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как подверженность мошенничеству у пожилых людей связана с болезнью Альцгеймера.

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