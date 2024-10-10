Блиновская обратилась в суд из СИЗО с жалобой на незаконную продажу своих курсов

Блогер Елена Блиновская, которая находится в СИЗО, обратилась в суд с иском о незаконной продаже ее авторских онлайн-курсов. Соответствующая информация размещена на портале столичных судов общей юрисдикции.

Заявление, датированное 2 октября, обращено к компании ООО «Бегет». По словам Блиновской, эта организация продолжает продавать ее марафоны в Интернете на незаконной основе.

Однако 8 октября Мосгорсуд вернул это заявлением блогеру, сообщив, что в отношении спорного контента не принимались обеспечительные меры о защите исключительных прав, и поэтому суд не может рассматривать данный иск в качестве первой инстанции. При этом отмечается, что Блиновская может обратиться с иском в районный суд.

Блиновскую обвиняют в совершении преступлений по статьям «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления». 18 сентября суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 февраля 2025 года. Новый год продавщица «марафонов желаний» встретит за решеткой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест имущества Блиновской.