Жалеет деньги на детей? Прилучный поставил точку в вопросе об алиментах

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Прилучный: мое участие в жизни детей не ограничивается алиментами

Жалеет деньги на детей? Прилучный поставил точку в вопросе об алиментах

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Актер поделился своими мыслями по поводу того, что его бывшая супруга недовольна выплатами на наследников.

Участие актера Павла Прилучного в жизни своих детей от прошлого брака — Мии и Тимофея — не ограничивается только выплатой алиментов. Его ребятишки никогда ни в чем не нуждались. Об этом Прилучный рассказал в интервью изданию 7Дней.ru.

«Мои дети никогда и ни в чем не нуждались и нуждаться не будут. Их развитию и воспитанию я посвящаю все свое свободное время. И, как я уже сказал, мое участие в жизни детей только алиментами не ограничивается», — сказал он.

Прилучный поделился, что ездит вместе с Мией и Тимофеем отдыхать, занимается спортом и посещает развлекательные центры. Он назвал абсурдными домыслами заявления о том, что актеру жалко денег на своих детей.

«Я живу и работаю ради них и своей семьи», — подчеркнул Прилучный.

Павел Прилучный и его экс-жена Агата Муцениеце развелись еще в 2020 году, но продолжали поддерживать достаточно теплые отношения, пока в 2022 году актер не закрутил роман с Зепюр Брутян. После этого Муцениеце заявила, что бывший муж платит всего 100 тысяч рублей алиментов и подала на него в суд.

Этот процесс актриса выиграла весной текущего года, однако несколько месяцев спустя уже сам Прилучный подал заявление в суд на бывшую жену об опеке над детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка РФ Алена Яковлева, коллега Агаты Муцениеце по сериалу «Я знаю твои секреты», встала на ее сторону в конфликте с Павлом Прилучным. Не согласившись с иском бывшей жены об увеличении алиментов, актер потребовал полной опеки над сыном и дочерью. А потом перевез их к себе.

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