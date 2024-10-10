«Сознался в грехе молодости»: жителя Свердловской области задержали за изнасилование 20-летней давности

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Силовики задержали свердловчанина, изнасиловавшего девушку 20 лет назад

«Сознался в грехе молодости»: жителя Свердловской области задержали за изнасилование 20-летней давности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Жертвой преступника стала несовершеннолетняя девушка.

В Свердловской области местный житель обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Как сообщает URA.RU, преступление произошло в 2003 году.

Мужчину задержали в городе Заречный. По версии следствия, 21 год назад обвиняемый часто гостил у родных в деревне Белоярка. Визиты нередко сопровождались алкогольными возлияниями.

«Сейчас обвиняемому уже 49 лет, он работает электромонтером. Мужчина сознался в „грехе своей молодости“ под гнетом неопровержимых улик», — говорит руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Найти злоумышленника правоохранителям удалось при расследовании преступлений прошлых лет. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге задержали блогера Клауда Роммеля по подозрению в изнасиловании ребенка. Он ведет YouTube-канал, где размещает контент на православную тематику. Подозреваемому уже предъявлено обвинение.

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