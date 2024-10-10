«Сознался в грехе молодости»: жителя Свердловской области задержали за изнасилование 20-летней давности
Силовики задержали свердловчанина, изнасиловавшего девушку 20 лет назад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Жертвой преступника стала несовершеннолетняя девушка.
В Свердловской области местный житель обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Как сообщает URA.RU, преступление произошло в 2003 году.
Мужчину задержали в городе Заречный. По версии следствия, 21 год назад обвиняемый часто гостил у родных в деревне Белоярка. Визиты нередко сопровождались алкогольными возлияниями.
«Сейчас обвиняемому уже 49 лет, он работает электромонтером. Мужчина сознался в „грехе своей молодости“ под гнетом неопровержимых улик», — говорит руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Найти злоумышленника правоохранителям удалось при расследовании преступлений прошлых лет. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге задержали блогера Клауда Роммеля по подозрению в изнасиловании ребенка. Он ведет YouTube-канал, где размещает контент на православную тематику. Подозреваемому уже предъявлено обвинение.
Читайте также
67%
0.84 106.42
0.73
Нашли ошибку?