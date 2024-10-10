Рябков анонсировал встречу представителей стран «ядерной пятерки»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 42 0

Рябков: встреча представителей пяти ядерных стран пройдет в Нью-Йорке

Рябков анонсировал встречу представителей стран «ядерной пятерки»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Она должна состояться в ближайшие пару недель.

Встреча представителей пяти государств, которые обладают ядерным оружием, произойдет в обозримом будущем в Нью-Йорке. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами.

«Да. Сейчас на полях первого комитета (Генеральной Ассамблеи ООН. — Прим. ред.) сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут. Там и узнаем подробнее и конкретнее о планах китайского координаторства в «пятерке», — прокомментировал ситуацию Рябков.

По его словам, встреча состоится там же — в Нью-Йорке — в ближайшие пару недель.

В состав «ядерной пятерки» входят: Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты. В минувшем году роль координатора в объединении выполняла Россия, после чего этим обязанности перешли к Китаю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ ответили на инициативу Китая по договору о ядерном оружии. Москва посчитала, что подобное решение не захочет поддержать Вашингтон.

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