Рябков анонсировал встречу представителей стран «ядерной пятерки»

Рябков: встреча представителей пяти ядерных стран пройдет в Нью-Йорке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Она должна состояться в ближайшие пару недель.
Встреча представителей пяти государств, которые обладают ядерным оружием, произойдет в обозримом будущем в Нью-Йорке. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами.
«Да. Сейчас на полях первого комитета (Генеральной Ассамблеи ООН. — Прим. ред.) сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут. Там и узнаем подробнее и конкретнее о планах китайского координаторства в «пятерке», — прокомментировал ситуацию Рябков.
По его словам, встреча состоится там же — в Нью-Йорке — в ближайшие пару недель.
В состав «ядерной пятерки» входят: Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты. В минувшем году роль координатора в объединении выполняла Россия, после чего этим обязанности перешли к Китаю.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ ответили на инициативу Китая по договору о ядерном оружии. Москва посчитала, что подобное решение не захочет поддержать Вашингтон.
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