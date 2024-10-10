«Чуть не лишилась жизни»: Лопес впервые заговорила о разрыве с Аффлеком

Певица решила начать все с чистого листа.

Певица Дженнифер Лопес после расставания с актером Беном Аффлеком хочет побыть в одиночестве. Об этом она сообщила в интервью порталу Interview.

Звезда назвала разрыв с Беном «печальным и шокирующим» событием. Сейчас она не планирует вступать в новые отношения. Свое решение артистка прокомментировала тем, что за последние 25-30 лет только разрешала трудности, а теперь ей нужно почувствовать себя свободной.

«Ты должна быть здорова. Ты должна быть полноценной, если хочешь лучшего. Ты должна быть хороша сама по себе. Я думала, что научилась этому, но это было не так.», — призналась Лопес.

По ее словам, она приняла решение уехать и быть самостоятельной, так как хочет доказать себе, что может это сделать. Артистка отметила, что вовсе не жалеет о расставании с Аффлеком, даже несмотря на то, что она очень тяжело переживает этот период.

«Ни секунды. Но это не значит, что я чуть не лишилась жизни», — рассказала артистка.

Певица добавила, этот урок она усвоила на всю жизнь. Она считает, что не нужно искать счастья в других.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лопес назвала Аффлека плохим любовником и хочет написать песню об этом.