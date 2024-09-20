«По больному месту»: Лопес назвала Аффлека плохим любовником

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 10 0

Лопес назвала Аффлека плохим любовником и хочет спеть об этом

«По больному месту»: Лопес назвала Аффлека плохим любовником

Фото: www.globallookpress.com / © PICJER

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Месть — блюдо, которое подают холодным. Так ли это в случае знаменитых супругов?

Дженнифер Лопес мстит Бену Аффлеку за расставание в страстной песне об их интимной жизни. Так сообщает портал In Touch Weekly со ссылкой на анонимный источник.

По словам инсайдера, Джей высказала свое негодование по поводу сексуальной жизни с Беном в песне «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывалось». В дальнейшем, она планирует еще больше «ударить» по экс-супругу, но в этот раз будет не так лестно.

«Когда у них все было хорошо, Джей Ло возносила Бена и его навыки в постели на огромный пьедестал, но ее розовые очки сняты, и она говорит людям, что на самом деле он был довольно эгоистичным и примитивным любовником», — рассказал источник.

Джей и Бен создали совместный альбом и дополняющий его фильм. Незадолго до громкого развода в апреле, Аффлек вывел фильм на финишную прямую. Как сообщает инсайдер, Джей раздосадована тем, что написала все эти сексуальные тексты о нем и теперь хочет возложить ответственность за проект на экс-супруга.

«Теперь она готова написать продолжение, по сути, песню о расставании, которая заденет его за живое и выведет из себя всеми способами, которыми он подводил ее, в том числе и в спальне», — делится планами звезды инсайдер.

Написание песен с сексуальным подтекстом оказывает на Лопес терапевтическое воздействие. Как сообщает источник, она получает некоторое удовлетворение, зная, что в конечном итоге отомстит, поставив Аффлека в неловкое положение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла встреча разводящихся Аффлека и Джей Ло.

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