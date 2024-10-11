Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

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Главная тема встречи — развитие уголовно-исправительной системы.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в Кремле провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Главной темой стало развитие уголовно-исправительной системы в нашей стране.

Первым президент предоставил слова Министру юстиции Константину Чуйченко и директору ФСИН — Аркадию Гостеву.

«Добрый день, уважаемые коллеги! У нас сегодня некоторые вопросы развития уголовно-исправительной системы Российской Федерации. Два докладчика — Чуйченко и Гостев. Пожалуйста…» — начал встречу Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал об одном прошлых совещаниях Совета Безопасности страны, на котором президент отметил, что России хотят создать сложности при международных расчетах. Глава государства предложил обсудить меры по формированию системы международных расчетов. Он уточнил, что сейчас этот вопрос является одним из самых серьезных вызовов для нашей страны.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями

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