Издевались четыре часа: в Угличе подростки жестоко избили 16-летнего парня

Трое участников драки находятся под арестом, однако местные жители требуют наказания и для девушки, которая находилась все это время с ними.

В городе Углич Ярославской области группа парней жестоко избила 16-летнего подростка. Парня затащили к нему домой, откуда злоумышленники вынесли технику. Подробности этой истории приводит aif.ru.

За что и кто избил подростка из Углича

Жуткий случай произошел в ночь с 28 на 29 сентября. Подростки напали во дворе на своего сверстника. Предположительно, их на парня натравила его бывшая девушка. Подростка, после жестокого избиения, затащили к нему в квартиру, где продолжили потешаться над беззащитным. К тому же, они вынесли из его квартиры бытовую технику и мобильный телефон, а избитого парня бросили одного.

«У него походу сломана челюсть, нос дышит, а зубы все ходуном. Мы следили за подъездом, за ним скорая с мигалками приехала. Мы челюсть ему сломали, ты угораешь что ли. У него на всем теле следы от проводов», — рассказала в аудиосообщении участница компании в их групповом чате. Предположительно, она находилась в квартире в момент избиения.

Переписку подростков слили в Интернет. В сообщении девушка также указала, что до сих пор не может отмыть кровь с кроссовок.

По информации из местных СМИ, над пострадавшим издевались на протяжение четырех часов. Местные жители требуют справедливого наказания для участников избиения.

Какое наказание понесут избившие в Угличе сверстника подростки

Как сообщили в Следственном комитете, суд избрал меру пресечения в отношении троих подозреваемых. Двое из них находятся под домашним арестом, а третий, который оказался совершеннолетним, помещен в СИЗО. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, которое было совершено группой лиц, а также о краже с незаконным проникновением в жилище.

«Везде пишут именно так, не упоминая о том, что там была девушка, которая идет по делу как свидетель, а на самом деле била, издевалась и снимала бедного мальчика. Многие хотят огласки, чтобы наказание по закону несли не только парни», — пишут в Сети местные жители, уточняя, что парень на всю жизнь останется инвалидом. В результате избиения он оглох на одно ухо.

Расследование уголовного дела находится под личным контролем главы СК России Александра Бастрыкина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ульяновске мужчина избил торговавшую цветами у магазина бабушку.