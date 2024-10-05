Ей было 82 года.
Фото: Из открытых источников
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В Москве на 83-м году жизни умерла главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова. Об этом сообщила 5-tv.ru пресс-секретарь киностудии Марина Малыгина.
По информации СМИ, она умерла накануне в своей квартире в Останкино. Причиной смерти Папоровой стала онкология.
Татьяна Папорова более 40 лет проработала на киностудии «Союзмультфильм» и долгое время занимала пост главного редактора студии.
Она писала сценарии к мультфильмам и участвовала в создании таких легендарных работ, как: «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» и так далее.
Совместно с японской киностудией Папорова работала над «Приключениями пингвиненка Лоло».
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти мультипликатора «Союзмультфильма» Марины Восканьянц в возрасте 90 лет.
Восканьянц работала в киностудии с 1959 по 1991 год и специализировалась на танцевальных сценах. Ее «визиткой» был танец Маши с метлой вокруг елки в «Щелкунчике».
Она также поработала над такими мультфильмами, как «Дюймовочка», «Трое из Простоквашино», «Приключения пингвиненка Лоло», «Три толстяка» и многими другими картинами. Кроме того, Восканьянц преподавала во ВГИКе и получила большое количество наград за свой вклад в анимацию.
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