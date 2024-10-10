В Звенигородском тоннеле столкнулись три автомобиля

В Северо-Западном (Звенигородском) тоннеле произошло ДТП с участием сразе трех машин. Об этом в своем Telegram-канала написал столичный Департамент транспорта.

«В Северо-Западном тоннеле столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении ведомства.

Интересно, что в это же время о произошедшей аварии писала журналистка Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. По ее версии, машин было в два раза больше.

«Жуткая авария прямо сейчас в Звенигородском тоннеле. Шесть машин, две „пожарки“», — отметила Симоньян.

Ранее этим вечером 5-tv.ru писал, что грузовик перевернулся на юго-востоке Москвы в результате ДТП. Обстоятельства аварии, в которой участвовало несколько автомобилей, в данный момент неизвестны, информация о пострадавших также уточняется. На месте работают оперативные группы. Движение в районе Перово затруднено, рекомендуется выбирать пути объезда.