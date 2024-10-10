Грузовик перевернулся на юго-востоке Москвы в результате ДТП

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

В аварии участвовало несколько машин.

Грузовик перевернулся на юго-востоке Москвы в результате ДТП

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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На юго-востоке Москвы произошла серьезная авария с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП перевернулся грузовик. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«На Юго-Восточной хорде (в районе Перово) столкнулись несколько автомобилей с последующим опрокидыванием грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — уточняется в сообщении ведомства.

Обстоятельства ДТП в данный момент неизвестны, информация о пострадавших также уточняется. Движение в районе Перово затруднено, рекомендуется выбирать пути объезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции перевернулся автобус с российскими туристами из Петербурга. Группа направлялась в аэропорт Даламана для отправки домо. Водитель не справился с управлением и машина опрокинулась. Пассажиров осмотрели местные врачи, однако диагностировали лишь легкие ушибы. При этом по возвращении домой состояние людей стало ухудшаться, а некоторых даже госпитализировали в петербургские больницы. Не ясно, почему турецкие медики не заподозрили ничего серьезного и разрешили гостям страны многочасовой перелет.

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