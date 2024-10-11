На Шумшу откроют музей в честь Курильской десантной операции

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С Северо-Курильска планируется запустить переправу на остров.

Фото, видео: Фадеичев Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Музей в честь героев Курильской десантной операции появится на острове Шумшу. Благодаря подвигу советских войск в августе 1945 года удалось взять под полный контроль Курилы, которые затем вошли в состав Советского Союза.

Это было последнее крупное сражение Второй мировой войны. Япония планировала использовать Шумшу как плацдарм для захвата Камчатки, поэтому остров превратили в настоящую крепость.

Наши десантники делали ставку на внезапность штурма. В условиях океанского прибоя при температуре воды всего четыре градуса они смогли высадиться и успешно атаковать противника.

«Это все-таки не просто туристическое место — это место подвига и славы, и будет правильно, если у молодых ребят — старшеклассников и студентов — со всей нашей страны будет возможность не просто приехать поклониться месту подвига, но и принять участие в его восстановлении. Поэтому мы будем предлагать сделать здесь к лету следующего года такой летний лагерь», — отмечает первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Также планируется восстановить маршрут по самому острову Шумшу. А чтобы до него легче было добираться, организуют переправу из Северо-Курильска.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны СНГ обсудили подготовку к 80-летию Великой Победы.

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