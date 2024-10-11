Нарушила протокол: Кейт Миддлтон повела себя не по-королевски на встрече в Саутпорт

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 46 0

Кейт Миддлтон проявила эмоции и нарушила королевский протокол

Нарушила протокол: Кейт Миддлтон повела себя не по-королевски на встрече в Саутпорт

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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Принцесса Уэльская не смогла сдержать эмоций, глядя на спасавших жизни маленьких детей врачей.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон составила компанию своему супругу принцу Уильяму во время его визита в Саутпорт. Об этом пишет издание The Voice.

Стоит отметить, что этот публичный выход — первый для принцессы после курса химиотерапии, который она начала еще в январе.

Королевская чета прибыла на встречу с семьями девочек, которые были застрелены во время урока танцев, посвященного творчеству Тейлор Свифт. Пообщавшись с убитыми горем родственниками, принц и принцесса направились к медикам, которые оказывали помощь пострадавшим детям.

Во время беседы с врачами Кейт Миддлтон не сдержала эмоций и обняла одного из них, нарушив тем самым королевский протокол.

«Принцесса Уэльская вернулась в здание, чтобы обнять людей, которые помогали пострадавшим, поскольку понимала, что им трудно передать свои чувства и рассказать, насколько эти события потрясли их», — рассказал изданию The Sun начальник пожарно-спасательной службы Мерсисайда Фил Гарриган.

Ранее 5-tv.ru ообщал, что Кейт Миддлтон оправилась после страшной болезни.

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