Нарушила протокол: Кейт Миддлтон повела себя не по-королевски на встрече в Саутпорт
Кейт Миддлтон проявила эмоции и нарушила королевский протокол
Фото: www.globallookpress.com/Pool
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Принцесса Уэльская не смогла сдержать эмоций, глядя на спасавших жизни маленьких детей врачей.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон составила компанию своему супругу принцу Уильяму во время его визита в Саутпорт. Об этом пишет издание The Voice.
Стоит отметить, что этот публичный выход — первый для принцессы после курса химиотерапии, который она начала еще в январе.
Королевская чета прибыла на встречу с семьями девочек, которые были застрелены во время урока танцев, посвященного творчеству Тейлор Свифт. Пообщавшись с убитыми горем родственниками, принц и принцесса направились к медикам, которые оказывали помощь пострадавшим детям.
Во время беседы с врачами Кейт Миддлтон не сдержала эмоций и обняла одного из них, нарушив тем самым королевский протокол.
«Принцесса Уэльская вернулась в здание, чтобы обнять людей, которые помогали пострадавшим, поскольку понимала, что им трудно передать свои чувства и рассказать, насколько эти события потрясли их», — рассказал изданию The Sun начальник пожарно-спасательной службы Мерсисайда Фил Гарриган.
Ранее 5-tv.ru ообщал, что Кейт Миддлтон оправилась после страшной болезни.
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