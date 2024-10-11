От подкормки до обрезки: как правильно подготовить газон и цветы к зиме

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 12 0

Газон и многолетние цветы нужно укрыть до наступления зимы

От подкормки до обрезки: как правильно подготовить газон и цветы к зиме

Фото: 5-tv.ru

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Листья и солома — не единственное, чем можно укрыть растения от холодов.

Газон и многолетние цветы стоит заранее укрыть агроволокном, не дожидаясь зимы. Об этом пишет агентство URA.RU.

Пережить зиму газону поможет его стрижка, вместе с этим стоит прибегнуть и к подкормке. Помочь в последнем способны два удобрения: калийное и фосфорное, которые сохранят красоту сада к весне. При этом как солома, так и агроволокно для укрытия газона рекомендуется именно в тех регионах, где зимы холодные.

Многолетние цветы также нельзя оставлять без внимания — стоит срезать их стебли на уровне почвы. Они должны выступать от земли примерно на пять сантиметров. Укрыть многолетники можно как агроволокном, так и компостом. Сухие листья или торф — тоже один из подходящих вариантов.

Начиная с сентября и вплоть до конца октября, кусты многолетников можно разделить. В агентстве пояснили, что их можно посадить на другие места. Все это время не стоит забывать и о регулярном поливании растений до начала зимы.

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