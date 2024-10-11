Обратный эффект: почему мужчины чувствуют опустошение после мастурбации

Как избавиться от гнетущих ощущений?

Ученые из Ноттингемского университета выяснили, что до 75% мужчин страдают от тревоги, грусти и депрессии после мастурбации. Психолог и сексолог Александра Миллер в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала, из-за чего это происходит, и нужно ли отказываться от самоудовлетворения.

По словам специалиста, это явление стало большой проблемой в современном мире потому, что люди все меньше склонны прокачивать свой эмоциональный интеллект и выстраивать отношения. Многие пары даже предпочитают разрывать отношения и создавать новые, либо же вообще не создавать.

«Эмоциональный интеллект, вернее его отсутствие, отсутствие эмпатии, сочувствия, сопереживания, оно, к сожалению, проявляется очень часто в семьях. Из-за вот такой недоговоренности проще заниматься мастурбацией, проще не общаться с женой или с мужем, чем выяснять отношения. Это поведение, конечно же, не взрослого человека, но, тем не менее, имеет место быть очень часто, к сожалению», — объясняет эксперт.

Навязчивая мастурбация, может проявляться у некоторых людей в форме аддикции (зависимости). В таком состоянии она происходит порядка пяти-шести раз в день, а человека преследуют постоянные навязчивые мысли о сексе, которые никогда не покидают его.

Из-за этого и возникает депрессивный аспект, так как мозг нуждается в эмоциональном контакте с противоположным полом, а получает только визуальный ряд порнографии, воспринимаемый им как галлюцинации.

«И вот, что касаемо мастурбации, я хочу сказать, что, безусловно, как элемент разрядки какой-то не очень частой, это вполне имеет место быть. Наоборот, даже снимает напряжение психики, если нет рядом партнера. Допустим, супруг будет в командировке, это гораздо лучше, чем измена — вполне неплохая альтернатива», — считает специалист.

Депрессия же и рассеянное внимание проявляются из-за отсутствия, возникающего во время секса гормонального всплеска эндорфина, серотонина и вазопрессина. Эти гормоны, выделяются в кровь не просто в процессе секса, а именно в процессе интимной близости с приятным для вас человеком, в которого есть хотя бы легкая влюбленность.

Чередование стандартной, нормальной сексуальной жизни с мастурбацией не является чем-то плохим. Это вполне реально и нормально и это зачастую есть в жизни каждого человека, однако навязчивая мастурбация помимо всего прочего приводит к заниженной самооценке.

«Как правило, человек не может самостоятельно найти подтверждение собственной значимости и сексуальности извне. Такую обратную связь нам дает партнер. Поэтому, в случае его отсутствия, человек подсознательно себе дает установки, что он никому не нужен, неинтересен. Потому что современное общество навязывает мнение, что если у тебя нет постоянного сексуального партнера, значит ты лузер. Но на самом деле, если копнуть глубоко, многие успешные мужчины не имеют постоянных отношений, просто в обществе не принято об этом говорить», — подытожила Александра.

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